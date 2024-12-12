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Пожарные остановили распространение огня в Новосибирске

МЧС: пожар в Новосибирске локализован на площади 5 тыс. квадратных метров

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожар в Новосибирске на складе локализован на площади 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Новосибирске на 5 000 квадратах», — сообщили в пресс-службе.

Вечером во вторник, 12 декабря, стало известно, что на одном из складов Новосибирска произошло возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд. Позднее огонь распространился на площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Практически одновременно пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».

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