Пожарные остановили распространение огня в Новосибирске

Пожар в Новосибирске на складе локализован на площади 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Новосибирске на 5 000 квадратах», — сообщили в пресс-службе.

Вечером во вторник, 12 декабря, стало известно, что на одном из складов Новосибирска произошло возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд. Позднее огонь распространился на площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Практически одновременно пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».