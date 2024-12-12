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Крупнейший сталелитейный завод Украины остановил добычу угля у Покровска

Bloomberg: крупнейший украинский завод прекратил добычу угля возле Покровска

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Возле Покровска (Красноармейска) остановлена добыча угля, которую проводила крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Крупнейший производитель стали на Украине «Метинвест» остановил работу на своем объекте по добыче угля недалеко от Покровска, поскольку город стал эпицентром самых ожесточенных боев», — пишет издание.

По данным Bloomberg, ключевые сотрудники и их семьи эвакуированы.

«Вся металлургия Украины, использующая доменные печи, зависит от этого угля», — сказал в беседе с изданием аналитик одного из киевских инвестиционных банков.

В октябре журнал Foreign Policy писал, что Украину ожидает экономический упадок при потере контроля над Покровском в Донецкой народной республике, поскольку этот город имеет ключевое значение для сталелитейной промышленности. Издание отмечает, что Покровск является источником большей части угля, используемого для сталелитейной и чугунолитейной промышленности страны, когда-то основы украинской экономики и по-прежнему ее второго по величине сектора.

Ранее на Украине подтвердили успехи Вооруженных сил России в районе Покровска.

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