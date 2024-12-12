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В Брянске 89-летний пенсионер попытался расправиться со своей 86-летней женой

РЕН ТВ: пенсионер из Брянска избил и покусал 86-летнюю жену

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Российский пенсионер внезапно напал на свою жену и попытался расправиться с ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, инцидент произошел минувшей ночью в Брянске. 89-летний мужчина набросился на женщину, когда она лежала в кровати. Он ударил супругу кулаком по лицу, укусил за руку, а затем схватил руками за шею и принялся душить.

Нападавший не объяснил жертве причины своей агрессии, но зато высказывал в ее адрес угрозы расправы. Обстоятельства произошедшего выясняются, о состоянии 86-летней пострадавшей данных не поступало.

В декабре 81-летняя жительница Германии закрыла своего мужа в подвале и уехала по делам. Пенсионер просидел взаперти уже около четырех часов и воспользовался ведром, чтобы удовлетворить свои естественные потребности. Теперь его жене грозит штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее россиянка избила мужа кочергой из-за пропавших денег.

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