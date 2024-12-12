Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое мужчин обвинили Пи Дидди в изнасиловании

NBC News: в Нью-Йорке трое мужчин обвинили рэпера Пи Дидди в изнасиловании

close
Chris Pizzello/Invision/AP

Трое мужчин обвинили американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в изнасиловании, соответствующие иски поданы анонимно в Верховный суд штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Комбс действовал против мужчин «пугающе последовательно», рассказал адвокат Томас Джуффра, подавший иски.

«Он опаивал их. А когда они просыпались — насиловал», — отметил он.

Одним из пострадавших мужчин оказался давний сотрудник Комбса. Он рассказал NBC News, что его изнасиловали в нью-йоркском отеле. Там он встретился с Комбсом, чтобы обсудить «значительную сумму денег», которую ему причиталась за неофициальную работу.

Все иски касаются инцидентов, которые произошли с 2019 по 2022 год. Все трое мужчин, которых представляет Джуффра, требуют возмещения ущерба, а также суда присяжных.

В юридической команде Комбса заявили, что «эти жалобы полны лжи».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми, уголовном сговоре и содействии проституции. Ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее против Пи Дидди подали иски об изнасиловании мальчика и подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами