Трое мужчин обвинили Пи Дидди в изнасиловании

Трое мужчин обвинили американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в изнасиловании, соответствующие иски поданы анонимно в Верховный суд штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Комбс действовал против мужчин «пугающе последовательно», рассказал адвокат Томас Джуффра, подавший иски.

«Он опаивал их. А когда они просыпались — насиловал», — отметил он.

Одним из пострадавших мужчин оказался давний сотрудник Комбса. Он рассказал NBC News, что его изнасиловали в нью-йоркском отеле. Там он встретился с Комбсом, чтобы обсудить «значительную сумму денег», которую ему причиталась за неофициальную работу.

Все иски касаются инцидентов, которые произошли с 2019 по 2022 год. Все трое мужчин, которых представляет Джуффра, требуют возмещения ущерба, а также суда присяжных.

В юридической команде Комбса заявили, что «эти жалобы полны лжи».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми, уголовном сговоре и содействии проституции. Ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее против Пи Дидди подали иски об изнасиловании мальчика и подростка.