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В США заявили, что Китай положил палец на чашу весов украинского конфликта

Постпред США при НАТО обвинила КНР в поставке России товаров двойного назначения

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Global Look Press

Американские власти уверены, что Китай фактически выбрал сторону в украинском конфликте. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на брифинге для журналистов, передает РБК.

«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее войне на Украине», — отметила она.

По словам Смит, КНР предоставил «длинный список» компонентов двойного назначения, которые позволяют атаковать Украину. Дипломат подчеркнула, что США дальше выявлять факты подобной «критической поддержки» России со стороны Китая.

В конце июля Власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием и некоторая другая техника. Об этом говорится в сообщении минторговли Китая.

До этого агентство Reuters сообщило, что разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях. По словам некоторых наблюдателей, китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных.

Ранее Канада и Северная Европа решили создать арктическую коалицию против России и Китая.

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Операция на Украине
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