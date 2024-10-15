Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН. Об этом пишет газета Parisien.

«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН», — отметил Макрон.

В этой связи, по словам французского президента, премьер Израиля не должен нарушать указы ООН.

В начале октября Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон сказал израильскому лидеру, что «пришло время для прекращения огня». При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но все равно хотят быть понятыми друг другом.

Согласно канцелярии премьера Израиля, Нетаньяху в разговоре с президентом Франции сказал, что эмбарго на поставки оружия его стране лишь усилит «ось зла» во главе с Ираном. По его словам, от союзников Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут накладывать ограничения, которые усилят так называемую «ось зла».

Ранее сообщалось, что Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США.