Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США

Соединенные Штаты обладают возможностью для политического давления на Израиль для примирения с «Хезболлой». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу СВС.

«Хезболла» заявила, что они готовы к прекращению огня. Теперь все ждут Нетаньяху. Я верю, что у нас еще есть несколько часов, в течение которых премьер-министр [Израиля] сможет взять на себя обязательства и дать шанс на мир в течение 21 дня», — заявил Макрон, который прибыл с государственным визитом в Канаду.

Для начала мирных переговоров, по мнению Макрона, Вашингтону необходимо проявить политическую волю и надавить на руководство Израиля, считает Макрон.

До этого стало известно, что США и Франция работают над планом прекращения огня между Израилем и Ливаном на 21 день.

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж и Вашингтон рассчитывают на то, что и Израиль, и «Хезболла» примут предложение без промедления для того, чтобы уберечь мирное население и начать мирные переговоры.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.