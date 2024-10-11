Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин посетит один из регионов РФ на следующей неделе

Песков: Путин может совершить поездку в один из регионов РФ на следующей неделе

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может посетить один из российских регионов на следующей неделе. Об этом РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять, какой именно регион посетит Путин.

«Сообщим своевременно», — сказал Песков.

11 октября российский лидер прибыл в столицу Туркменистана — Ашхабад. Он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

До этого стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Это будет первый визит Пезешкиана в Россию с момента его вступления в должность в конце июля.

Ранее в Кремле рассказали, готов ли Путин встретиться с Байденом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами