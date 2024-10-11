Путин посетит один из регионов РФ на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может посетить один из российских регионов на следующей неделе. Об этом РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять, какой именно регион посетит Путин.

«Сообщим своевременно», — сказал Песков.

11 октября российский лидер прибыл в столицу Туркменистана — Ашхабад. Он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

До этого стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Это будет первый визит Пезешкиана в Россию с момента его вступления в должность в конце июля.

Ранее в Кремле рассказали, готов ли Путин встретиться с Байденом.