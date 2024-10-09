Зеленский встретится с премьером Италии

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Рим, чтобы встретиться с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве Италии.

Предполагалось, что Зеленский проведет переговоры с Мелони перед встречей партнеров Украины на базе «Рамштайн» в Германии при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств по типу обострения международного кризиса или отмены саммита в ФРГ.

Сам визит, по данным итальянского издания, должен «сгладить» тот факт, что Мелони не позвали на четырехсторонний саммит в Берлине, несмотря на то, что Италия в настоящее время председательствует в «Большой Семерке».

9 октября стало известно, что американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили запланированные визиты в Германию и Анголу. Вместо этого Байден будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России шуткой ответили на слова Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн».