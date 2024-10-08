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Ушаков высказался о возможности встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Ушаков: Путин, Алиев и Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу

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Алексей Даничев/Алексей Никольский/Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры России, Армении, Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев пока не планируют проводить трехстороннюю встречу с целью урегулировать конфликт между Баку и Ереваном. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Нет, не договаривались. Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана», — сказал он.

Ушаков отметил, что российская сторона не возражала против такого формата.

7 октября помощник главы государства заявил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве.

6 октября министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

7 октября армянские власти вновь предложили Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы — при этом указав, что Азербайджан оставляет эту инициативу без ответа.

Ранее в Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО.

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