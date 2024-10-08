«Хезболлу», вероятно, возглавит коллективное руководство

Ливанское шиитское движение «Хезболла» после ликвидации Израилем его генерального секретаря Хасана Насраллы будет возглавляться коллективно. Об этом со ссылкой на источники сообщает выходящая в Лондоне арабоязычная газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

По данным собеседников издания, в настоящее время никто не выдвинут в качестве преемника Насраллы. «Хезболла» сейчас управляется коллективным руководством.

Источники газеты опровергли ранее распространившиеся сведения, что движение возглавит Ибрагим Амин ас-Сайед. «Аш-Шарк Аль-Аусат» отметила, что коллективное руководство будет возглавлять организацию до окончания войны с Израилем.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее армия Израиля сообщила об ударах по «оплоту «Хезболлы» в Бейруте.