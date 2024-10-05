Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности

Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики Госдепартамента США Дженнифер Бекс, рассказала о программах армянских властей в области кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Саркисян высоко оценила эффективное и тесное сотрудничество с американской стороной, перешедшее в стратегическое партнерство.

В рамках встречи замминистра подчеркнула важность обеспечения высоких стандартов кибербезопасности. Она также высказалась о необходимости повышения уровня защиты государственных органов различными консультационными мероприятиями.

В свою очередь Бекс представила армянской стороне подробную информацию о стратегии США в области кибер- и цифровой политики, а также концепции «Цифровой солидарности».

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком в Ереване заявил, что армяно-американские отношения динамично развиваются.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.