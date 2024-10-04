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В Киеве отложили отставку Буданова и Умерова

«Страна»: отставка Буданова и Умерова откладывается до выборов в США

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Офис президента Украины

Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова откладывается до президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в Киеве хотят понять, с кем именно в США придется иметь дело после выборов и, в случае необходимости, скорректировать кадровые планы. Также отставку отложили, так как на данный момент не определены кандидаты на замену.

4 октября издание «Forbes-Украина» сообщило, что офис президента Украины обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, Буданова и Умерова.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что совместная фотография президента Украины Владимира Зеленского с Будановым и Умеровым подтверждает информацию о том, что они в скором времени будут отправлены в отставку.

Ранее стало известно, почему Зеленский может уволить Буданова.

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