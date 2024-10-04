В Раде сделали заявление о возможном увольнении Буданова и Умерова

Совместная фотография президента Украины Владимира Зеленского с начальником главного управления разведки минобороны страны Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает информацию о том, что они в скором времени будут отправлены в отставку. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Речь идет о снимке, который глава государства опубликовал 1 октября.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель «поцелуя Иуды», — написал парламентарий.

Он отметил, что украинский лидер уже выкладывал фотографии с людьми из своего окружения, от которых впоследствии избавлялся. Дубинский напомнил, что так было с ним самим, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

4 октября издание «Forbes-Украина» сообщило, что офис президента Украины обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, Буданова и Умерова.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.