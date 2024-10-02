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В США заявили, что Трамп начал переговоры по Украине

Помпео: Трамп ведет переговоры по Украине на случай возвращения в Белый дом

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп уже ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по вопросу Ирана на случай возвращения в Белый дом. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Он уже ведет переговоры», — отметил Помпео.

Экс-госсекретарь США обратил внимание, что Трамп может проиграть выборы, но на случай победы он уже «посылает сигналы миру».

Зеленский и Трамп провели встречу 27 сентября. Бывший американский президент согласился на переговоры с украинцем после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины задержался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подробнее о переговорах Трампа и Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

30 сентября стало известно, что Демократическая партия США во время визита Владимира Зеленского попыталась превратить украинского лидера в козырь, а республиканцы — сделать обратное.

Ранее в ФРГ заявили об отсутствии химии между Трампом и Зеленским.

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Выборы в США — 2024
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