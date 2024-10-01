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В Вашингтоне назвали «значительной эскалацией» атаку Ирана на Израиль

Салливан: ракетная атака Ирана на Израиль стала значительной эскалацией

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Amir Cohen/Reuters

Ракетный удар Ирана по Израилю стал «значительной эскалацией» в Ближневосточном регионе, заявил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, Вашингтон в настоящее время оценивает следующие шаги. Салливан отметил, что, по имеющимся данным, в результате иранской ракетной атаки на Израиль пока никто не пострадал.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не хочет продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступили данные о том, что Иран нанес удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.

Ранее Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.

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Удар Ирана по Израилю
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