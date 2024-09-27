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Харрис и Зеленский обсудили поддержку Украины

Харрис и Зеленский обсудили его план и поддержку США энергосистемы Украины

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ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис обсудила военную помощь Украине и поддержку энергосистемы страны на встрече с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое передает ТАСС.

Харрис выразила непоколебимую приверженность поддержке Киеву. Стороны обсудили важность дальнейшей решительной поддержки Украины Вашингтоном, а также так называемый «план победы» Зеленского.

«Они также обсудили дальнейшую поддержку США укреплению гражданской энергетической инфраструктуры на Украине после возобновления ударов со стороны России», — говорится в заявлении.

27 сентября стало известно, что Зеленский ознакомил Харрис со своим «планом победы». Харрис на встрече с украинским лидером осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков. Харрис не уточнила, о каких именно американских политиках идет речь.

Ранее NYT рассказала об исчезновении «звездной силы» Зеленского.

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