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Путин назвал БРИКС главной силой в росте глобальной экономики

Путин: глобальный рост экономики XIX века будет сосредоточен в странах БРИКС

Глобальный рост экономики в текущем веке будет сосредоточен в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

Путин отметил, что фундаментальные основы европейской и американской экономик очень мощные и пока будут функционировать, однако основной рост сосредоточится не в Европе или Северной Америке, утрачивающих свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС.

По словам российского лидера, страны, которые хотя вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве, уважают национальные интересы других государств.

Российский лидер добавил, что РФ видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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