Посол РФ рассказал о посредничестве Шольца в конфликте на Украине

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РБК поделился, что от канцлера ФРГ Олафа Шольца не поступало предложений о посредничестве в конфликте на Украине.

«На бумаге и по другим каналам, насколько мне известно, мы его (мирный план. — «Газета.Ru») не видели. Если речь идет о продолжении так называемой мирной конференции в соответствии с планом Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую мы вряд ли согласимся», — отметил Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что Шольц находится в сложном положении — с одной стороны, ему необходимо сохранить военную помощь Украине, а с другой попытаться стать посредником в урегулировании конфликта.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети Х писал, что Шольц желает поражения Украины, выступая против ударов дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».