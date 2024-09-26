Трамп призвал власти США пригрозить Ирану

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал действующие власти страны предупредить Иран о последствиях угроз в его адрес. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале политика.

Трамп подчеркнул, что если бы был президентом США, то пригрозил бы Ирану «разнести его вдребезги». Он считает, что Тегеран может быть причастен к совершенным на него покушениям.

Накануне Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни.

Он заметил, что «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Республиканец также выразил благодарность конгрессу США за выделение дополнительных средств Секретной службе для его охраны.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа.