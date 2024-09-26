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В конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США

Спикер палаты представителей Джонсон потребовал уволить посла Украины Маркарову

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Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

Поводом для обращения к Зеленскому стала организованная украинским дипломатом поездка Зеленского в Пенсильванию, в рамках которой его сопровождали только представители демократов и ни одного республиканца.

По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США.

Накануне комитет по надзору конгресса США заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. В документе указано, что председатель Джеймс Комер начал расследование в отношении президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для приезда Зеленского в Пенсильванию.

Ранее «план победы» Зеленского назвали путем к новой мировой войне.

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