Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

Поводом для обращения к Зеленскому стала организованная украинским дипломатом поездка Зеленского в Пенсильванию, в рамках которой его сопровождали только представители демократов и ни одного республиканца.

По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США.

Накануне комитет по надзору конгресса США заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. В документе указано, что председатель Джеймс Комер начал расследование в отношении президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для приезда Зеленского в Пенсильванию.

Ранее «план победы» Зеленского назвали путем к новой мировой войне.