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Россияне смогут попасть в Зимбабве без виз

Посол Красильников заявил, что РФ и Зимбабве могут отменить визы в ноябре

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Посол России в Хараре Николай Красильников заявил, что РФ и Зимбабве могут заключить соглашение о взаимной отмене визового режима в ноябре 2024 года. Интервью дипломата приводит издание «Известия».

По словам дипломата, африканская страна может привлечь российских туристов своими природными достопримечательностями.

«Заключение договоренности о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны», — рассказал он.

Соглашение может быть подписано на полях пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5–7 ноября.

Сейчас россияне могут поехать без виз в Тунис, Марокко, Кабо-Верде, Гамбию, Сан-Томе и Принсипи, Анголу, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Мозамбик, Малави, на Сейшельские острова и остров Маврикий. Для получения въездной визы в Зимбабве россиянам нужно заплатить сбор в размере $30.

19 сентября сообщалось, что товарооборот России и Зимбабве в 2023 году вырос почти в семь раз.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили Россию в 2024 году.

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