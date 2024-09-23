Блинкен заявил о желании США подготовить Украину к зиме

Соединенные Штаты и другие партнеры Украины намерены помочь Киеву подготовить энергообъекты к надвигающейся зиме, которая будет сложной для страны, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода», — сказал госсекретарь на встрече «Большой Семерки», посвященной помощи Киеву в преддверии зимнего периода.

Он добавил, что союзники Украины уже выделили $4 млрд на эти цели, при этом половину этих средств предоставили Соединенные Штаты.

19 сентября Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, зимой жители могут остаться без света и воды.

В обращении ЕК говорится, что в стране может возникнуть разрыв между доступным предложением электроэнергии и пиковым спросом, что чревато более серьезными перебоями. Теплоснабжение также находится под угрозой, а при похолодании могут быть перегружены внутренние поставки природного газа.

Ранее стало известно, что в США опасаются поражения Украины ближайшей зимой.