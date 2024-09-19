Посольство Ливана в Москве не усиливало меры безопасности после подрыва пейджеров

В ливанском посольстве в Москве сохранились прежние меры безопасности, несмотря на подрыв пейджеров в его стране. Об этом представители дипведомства рассказали ТАСС.

«Нет, (меры безопасности не усиливали), здесь все спокойно. Мы здесь такими [устройствами] не пользуемся, все в порядке», — сообщил один из дипломатов.

Вечером 17 сентября у тысяч членов шиитской организации «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Израиль предупреждал США об операции в Ливане.