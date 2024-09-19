Иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа

Иранские хакеры отправили похищенные документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщили ФБР, Нацразведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры в совместном заявлении о попытках Ирана повлиять на выборы в США.

«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники в киберпространстве отправляли электронные письма лицам, которые тогда были связаны с кампанией президента Байдена, в которых содержался текстовый отрывок из украденных непубличных материалов из кампании бывшего президента Трампа», — говорится в заявлении.

Кроме того, хакеры из Ирана «продолжали свои усилия» по отправке в американские СМИ украденных непубличных материалов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Эта «вредоносная киберактивность» — пример многостороннего подхода Ирана к разжиганию раздора и подрыву доверия к избирательному процессу, ФБР отслеживает эту деятельность, отметили спецслужбы США.

Они также добавили, что иностранные субъекты, в том числе Россия, Иран и Китай, усиливают деятельность по влиянию на выборы американского президента, которые состоятся в ноябре. Эти страны «пытаются в какой-то мере усугубить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды и рассматривают периоды выборов как моменты уязвимости».

О кибератаке на штаб Трампа со стороны Ирана сообщалось в августе.

Ранее Google подтвердил атаки иранских хакеров на штабы Байдена и Трампа.