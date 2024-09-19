Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа

Спецслужбы США: иранские хакеры отправили данные о кампании Трампа штабу Байдена

close
Reuters

Иранские хакеры отправили похищенные документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщили ФБР, Нацразведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры в совместном заявлении о попытках Ирана повлиять на выборы в США.

«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники в киберпространстве отправляли электронные письма лицам, которые тогда были связаны с кампанией президента Байдена, в которых содержался текстовый отрывок из украденных непубличных материалов из кампании бывшего президента Трампа», — говорится в заявлении.

Кроме того, хакеры из Ирана «продолжали свои усилия» по отправке в американские СМИ украденных непубличных материалов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Эта «вредоносная киберактивность» — пример многостороннего подхода Ирана к разжиганию раздора и подрыву доверия к избирательному процессу, ФБР отслеживает эту деятельность, отметили спецслужбы США.

Они также добавили, что иностранные субъекты, в том числе Россия, Иран и Китай, усиливают деятельность по влиянию на выборы американского президента, которые состоятся в ноябре. Эти страны «пытаются в какой-то мере усугубить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды и рассматривают периоды выборов как моменты уязвимости».

О кибератаке на штаб Трампа со стороны Ирана сообщалось в августе.

Ранее Google подтвердил атаки иранских хакеров на штабы Байдена и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами