В Швейцарии сделали заявление о новой конференции по Украине

Швейцария не планирует организацию еще одной мирной конференции по урегулированию на Украине. Об этом пишет местная газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на МИД Швейцарии.

«Швейцария не планирует вторую мирную конференцию», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Швейцария по-прежнему стремится сделать все для достижения мира на Украине.

По оценке Tages-Anzeiger, спекуляции относительно потенциальной новой конференции по Украине появились в немецких СМИ после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости такого мероприятия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

Он отметил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

Ранее в МИД Индии оценили переговоры по Украине без участия России.