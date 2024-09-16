Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии сделали заявление о новой конференции по Украине

МИД Швейцарии заявил, что новая конференция по Украине не планируется

close
Shutterstock

Швейцария не планирует организацию еще одной мирной конференции по урегулированию на Украине. Об этом пишет местная газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на МИД Швейцарии.

«Швейцария не планирует вторую мирную конференцию», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Швейцария по-прежнему стремится сделать все для достижения мира на Украине.

По оценке Tages-Anzeiger, спекуляции относительно потенциальной новой конференции по Украине появились в немецких СМИ после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости такого мероприятия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

Он отметил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

Ранее в МИД Индии оценили переговоры по Украине без участия России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами