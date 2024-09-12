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В МИД Индии оценили переговоры по Украине без участия России

МИД Индии: переговоры об урегулировании на Украине нельзя вести без России

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Depositphotos

Решить украинский кризис путем переговоров не удастся без участия России. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в Женевском центре политики безопасности, передает Business Standard.

«В четверг министр сказал, что Индия — одна из немногих стран, которая может говорить и с Россией, и с Украиной, чтобы найти решение не на поле боя», — заявил Джайшанкар.

Министр подчеркнул, что переговоры не могут проходить с участием одной из сторон конфликта и всех поддерживающих ее сил. Также Джайшанкар включил Саудовскую Аравию и ОАЭ в список стран, которые могли бы послужить посредником на переговорах.

Среди прочего глава индийского МИД отметил, что конфликт на Украине повлиял на цены на топливо, кроме того, вызвал проблемы для мировой экономики и финансов.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости организовать мирную конференцию с участием России, чтобы урегулировать украинский конфликт.

Ранее советник премьера Индии пообещал рассказать Путину о встрече Моди с Зеленским.

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