Шольц хочет судить виновных в подрыве «Севпотоков» в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал немецкую генпрокуратуру провести непредвзятое расследование подрывов «Севпотоков», пишет Spiegel.

По словам политика, виновные в произошедшем должны предстать перед судом в ФРГ. Шольц назвал диверсию террористическим актом.

«Мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование, не оглядываясь ни на кого. Ничего не скрывая», — сказал политик.

В августе немецким властям не удалось задержать подозреваемого в причастности к взрывам. Они вышли на след специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева, именно на него был выписан ордер на арест. Однако мужчина успел уехать из Польши на автомобиле. По данным СМИ, сейчас он находится на территории Украины.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».