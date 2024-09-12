Нападение украинских войск на Курскую область продемонстрировало, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать. Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам дипломата, нельзя договориться с террористами. Их следует уничтожать. Посол призвал бить по ним еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область больше не повторилась.

Посол отметил, что, как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм необходимо искоренять. Цели и задачи специальной военной операции нужно полностью выполнять. Антонов подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет.

5 сентября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала трагифарсом поставки Западом оружия и истребителей F-16 Вооруженным силам Украины.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.