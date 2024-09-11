В Польше рассказали о разрушении мифа о партнерстве Варшавы и Вашингтона

Дебаты кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис развеяли миф о партнерстве между Варшавой и Вашингтоном, который активно «муссируется» в Польше. Об этом в беседе с РИА Новости заявил польский политолог Марек Мишкевич.

«В Польше активно муссируется тема о стратегическом партнерстве с США», - подчеркнул он, отметив, что «дебаты Харрис и Трампа показали, как на самом деле выглядит ситуация».

По словам политолога, Трамп в ходе предвыборных дебатов с Харрис упомянул главу венгерского кабмина Виктора Орбана, назвав его выдающимся политиком. Мишкевич напомнил, что Орбан, так же, как и президент Польши Анджей Дуда, был с визитом у Трампа, однако кандидат от республиканцев на дебатах ни разу не упомянул о польском политике.

Несмотря на это, по мнению Мишкевича в Польше считают, «Дуда является намного больше другом Трампа, чем Орбан».

До этого газета Hill сообщала, что члены Республиканской партии США раскритиковали выступление Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис.

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.