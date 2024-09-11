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Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис

Захарова охарактеризовала как шоу прошедшие в США предвыборные дебаты

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Adam Gray/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис были шоу. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

«Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала она.

Захарова отметила, что не считает данные дебаты главной новостью.

Во время дебатов кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что президент РФ Владимир Путин «съел бы» экс-главу Белого дома Дональда Трампа «на ланч». Харрис также опровергла слова экс-президента о том, что она якобы встречалась с российским президентом за три дня до начала спецоперации (СВО). Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, где может пройти второй раунд дебатов Трампа и Харрис.

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Выборы в США — 2024
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