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Мишустин прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Премьер России Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Ташкент

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ташкенте он пробудет 9 и 10 сентября. За это время Мишустин примет участие в заседании совместной комиссии на уровне глав правительств и встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По прибытии в Ташкент Мишустин вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым посетит мемориальный комплекс «Парк Победы», где примет участие в церемонии возложения цветов.

На заседании комиссии стороны обсудят реализацию договоренностей по углублению сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае.

5 сентября Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток и в Среднюю Азию. По его словам, это связано с ростом экономик этих стран. В качестве примера такого государства президент РФ привел Узбекистан. По его словам, население данной республики увеличивается на один миллион человек в год. При этом сейчас соответствующий показатель составляет 37 млн человек.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о планах России по торговле с Узбекистаном.

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