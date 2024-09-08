Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы в регионах РФ, не было. Ее слова приводит ТАСС.

«Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, на которых сегодня стоило бы останавливаться, пока у нас нет», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что члены ЦИК уделили внимание даже «незначительным вещам, на которые даже не стоит тратить время», осуществляя контроль за ходом выборов.

При этом Памфилова сообщила журналистам, что в Республике Алтай и Челябинской области на трех избирательных участках были признаны недействительными 66 избирательных бюллетеней.

До этого председатель ЦИК РФ сообщала, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

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