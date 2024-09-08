Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ

Памфилова заявила об отсутствии инцидентов, дискредитирующих выборы в регионах

close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы в регионах РФ, не было. Ее слова приводит ТАСС.

«Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, на которых сегодня стоило бы останавливаться, пока у нас нет», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что члены ЦИК уделили внимание даже «незначительным вещам, на которые даже не стоит тратить время», осуществляя контроль за ходом выборов.

При этом Памфилова сообщила журналистам, что в Республике Алтай и Челябинской области на трех избирательных участках были признаны недействительными 66 избирательных бюллетеней.

До этого председатель ЦИК РФ сообщала, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Ранее Путин назвал Харрис фаворитом России на выборах США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами