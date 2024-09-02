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Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Путин: причиной трагедии Украины стала антироссийская политика Запада

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США является главной причиной трагедии на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своей поездки в Монголию.

По словам главы государства, западные политики на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной.

«Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — добавил он.

7 июня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что превращение Украины в «анти-Россию» стало для РФ красной линией.

До этого Путин заявил, что Украину в течение восьми лет накачивали оружием, насаждали неонацистскую идеологию и не препятствовали агрессии против мирного населения Донбасса. По его словам, это делалось для того, чтобы сдержать развитие России и поставить под удар безопасность страны.

Ранее американский сенатор раскрыл цели Путина на Украине.

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