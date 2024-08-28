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Зурабишвили назвала выборы в Грузии референдумом за ЕС или Россию

Президент Грузии Зурабишвили: гражданам предстоит выбрать между ЕС и Россией

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РИА Новости

27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении парламентских выборов в стране. При этом лидер республики выступила с призывом к избирателям, недоброжелательно упомянув Россию. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Эти выборы станут референдумом — Европа или Россия. Предстоит выбрать между свободой и рабством, диктатурой и демократией, однопартийностью или многопартийностью», — сказала Зурабишвили.

Она также назвала «ложью» заявления правящей «Грузинской мечты» о том, что предстоят выборы между «миром и войной».

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года.

Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили подчеркивал, что грузинский народ в октябре «должен выбрать либо войну и превращение страны в полигон, либо мир и развитие».

Ранее власти Грузии допустили появление в стране однопартийного парламента.

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