Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иордания призвала Совбез ООН принять меры против Израиля

Иордания просит СБ ООН принять меры из-за заявления о синагоге на Храмовой горе

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Совету Безопасности (СБ) ООН следует принять меры против Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в социальной сети Х заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

«Мы призываем Совет Безопасности и всех членов международного сообщества принять немедленные эффективные меры для прекращения незаконных израильских действий, которые нарушают исторический и правовой статус-кво в оккупированных святых местах Иерусалима... Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе», — написал дипломат.

Он назвал ситуацию взрывоопасной. По словам аф-Сафади, «движимая ненавистью» идеология может стать искрой.

До этого Бен-Гвир заявил, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман.

Ранее Боррель призвал ввести санкции в отношении Бен-Гвира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами