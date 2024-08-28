Иордания призвала Совбез ООН принять меры против Израиля

Совету Безопасности (СБ) ООН следует принять меры против Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в социальной сети Х заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

«Мы призываем Совет Безопасности и всех членов международного сообщества принять немедленные эффективные меры для прекращения незаконных израильских действий, которые нарушают исторический и правовой статус-кво в оккупированных святых местах Иерусалима... Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе», — написал дипломат.

Он назвал ситуацию взрывоопасной. По словам аф-Сафади, «движимая ненавистью» идеология может стать искрой.

До этого Бен-Гвир заявил, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман.

Ранее Боррель призвал ввести санкции в отношении Бен-Гвира.