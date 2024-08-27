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Геостратег обозначил роль России в противостоянии США и Китая

Геостратег Школьников: Россия изолирует поле боя между США и Китаем

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Depositphotos

В противостоянии США и Китая, которое многие эксперты считают неизбежным, Москва будет помогать Пекину в том же ограниченном формате, в котором КНР поддерживает РФ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, геостратег Андрей Школьников. При этом, по его мнению, Россия уже изолирует будущее поле боя.

«Фактически это наш альянс с Северной Кореей. Еще — подписанный союз с Вьетнамом, который не разглашается. <...> И кроме того, это и то, что мы сейчас готовим с Ираном. Это вкупе как раз ведет к тому, что мы изолируем отдельные участки противостояния и сужаем поле для возможностей», — сказал Школьников.

Он подчеркнул, что у США и Китая коридор военных действий будет становиться все уже.

Директор Института исследований Южно-Китайского моря У Шицунь до этого сообщил, что в Южно-Китайском море существует вероятность возникновения вооруженного конфликта.

По его словам, в настоящее время Южно-Китайское море стало важным фактором для Вашингтона в поддержании своей гегемонии в западной части Тихого океана и сохранении своего морского превосходства. В то же время для Пекина оно является важным морским путем, который обеспечивает доступ к западной части Тихого океана и Индийскому океану.

Ранее политолог объяснил, «потянут» ли США сразу три войны.

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