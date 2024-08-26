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В посольстве заявили, что Павлу Дурову не предоставили консульский доступ

«Известия»: Дурову не предоставили консульский доступ, у него французский адвокат

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lukomore. org/Global Look Press

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, не предоставили консульский доступ. Об этом сообщило газете «Известия» посольство РФ во Франции.

Родственники Дурова, который получил французского адвоката, не обращались в посольство, отметили в диппредставительстве.

Французская сторона официально никак не уведомляла посольство о своем намерении арестовать основателя Telegram.

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прибыл из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

МИД России заявлял, посольство предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации. По данным France Info, Дурова могут задержать до суда на срок до 4 дней.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Дурова.

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