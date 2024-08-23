Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине, а именно поставки оружия и предоставление финансовой помощи Киеву, показывает, что «сторонники нацизма» могут втянуть Германию в новую войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению парламентария, Шольц и его правительство не сделали выводов из Второй мировой войны, когда нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.

«Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны», — написал Володин.

Он подчеркнул, что руководство нынешней Германии должно это запомнить навсегда.

21 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинское правительство готовило атаку своей армии на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». По его словам, Киев не проводил никаких консультаций с Берлином перед атакой на российский регион. При этом канцлер пообещал, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе.

Ранее Германия открестилась от ответственности за немецкое оружие в Курской области.