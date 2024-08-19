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Премьер Грузии раскритиковал Украину за недружественные шаги

Кобахидзе призвал Украину пересмотреть отзыв своего посла из Грузии

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал украинское руководство пересмотреть недружественные шаги по отношению к его стране. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства республики обратил внимание, что Киеву следовало бы пересмотреть отзыв своего посла из Тбилиси. Украина приняла соответствующее решение в 2022 году, так как Грузия отказалась вводить санкции против РФ. Более того, власти страны не разрешили отправиться на фронт военнослужащим, которые изъявили желание принять участие в боевых действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным решением», — сказал Кобахидзе, общаясь с журналистами.

При этом он добавил, что грузинские власти намерены и дальше поддерживать «одностороннюю дружбу» с Киевом. Как отметил премьер-министр, именно это сейчас нужно украинскому народу от Тбилиси.

10 августа агентство «Sputnik.Грузия» со ссылкой на главного редактора «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили сообщило, что США могут привлечь «сотни боевиков с Украины» для организации в республике государственного переворота. По словам журналистов, «цветная революция» назначена на 27 августа — следующий день после выборов в грузинский парламент.

Ранее в Грузии рассказали о попытках Европейского союза (ЕС) заставить страну организовать отправку наемников на Украину.

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