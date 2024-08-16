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ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

Офис Генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ

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Seth Wenig/AP

В ООН отрицают нацистские символы и риторику расистского толка. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Так он прокомментировал видео с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой, которые оскорбляли пенсионера в Курской области. Эти кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за их поимку украинских военных, глумившихся над пожилым мужчиной.

До этого стала известна личность издевавшегося над пенсионером солдата ВСУ. Военного зовут Василий Данилюк. В Городенках он занимался строительством. Сам инцидент произошел несколькими днями ранее, однако кадры с ним начали распространяться только в минувший четверг, 15 августа.

Ранее военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных.

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