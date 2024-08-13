В Британии рассказали о последствиях атаки на Курскую область для ВСУ

Атака ВСУ на территорию Курской области привела к обрушению фронта для украинской армии. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.

«Тем временем повсюду фронт рушится», — подчеркнул он.

По словам британского эксперта, ВСУ на поле боя несут тяжелые потери. Особенно, по оценке Меркуриса, страдают бронетанковые подразделения украинской армии.

До этого Меркурис заявил, что Украина удивлена нежеланием России перебрасывать военных с Донбасса в Курскую область. По его словам, нет никаких признаков, что ВС РФ перебрасывают резервы с Донбасса на территорию Курской области. Такое развитие событий вызывает тревогу у ряда украинских военных чиновников, указал эксперт.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Совфеде предупредили Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.