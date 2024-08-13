В Совфеде предупредили Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил, что решение стран Запада разрешить ВСУ наносить удары поставленным оружием вглубь территории России будет расцениваться как объявление войны с соответствующим ответом. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует», — предупредил Цеков.

В то же время парламентарий подчеркнул, что государства Запада и так находятся в состоянии конфликта с Россией, поставляя Киеву оружие и действуя руками украинцев.

До этого Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия. Зеленский уточнил, что соответствующие поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» страны.

Ранее депутат Соболев исключил возможность ядерного удара по Украине из-за атаки под Курском.