Эксперт назвал нереальным план ФРГ направить 800 тысяч солдат на границу с РФ

Офицер запаса, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию обозревателя Драголюба Боснича, в которой говорится о планах Германии перебросить 800 тысяч солдат к границе с РФ. По словам эксперта, есть сомнения в реалистичности таких маневров.

«Во-первых, Германия не руководитель НАТО. Потому что им руководит четырехзвездный американский генерал и никогда не руководил немец. И не будет. Я считаю этот план пока, в ближайшие год-два, нереалистичным», — сказал Дрозденко.

В конце июля Боснич в статье для портала InfoBRICS написал, что Берлин намерен перебросить порядка 800 тысяч солдат НАТО в Восточную Европу. Там военнослужащие будут якобы противодействовать «российской угрозе». Он подчеркнул, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с РФ.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров позднее заявил, что если Германия вновь решится на эскалацию конфликта с Россией, то он станет самой тяжелой и последней ее ошибкой.

Ранее в Германии предрекли войну с Россией через пять лет.