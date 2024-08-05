В Иране заявили, что не хотят эскалации, но намерены «наказать» Израиль

Иран не хочет эскалации на Ближнем Востоке, однако намерен «наказать» Израиль за ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики, сообщает агентство Reuters.

В МИД Ирана подчеркнули, что Тегерану необходимо «наказать» Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую нестабильность в регионе.

До этого советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман предупредил, что Израиль готов к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном, как в обороне, так и в нападении. Он отметил, что Израиль прибывает в состоянии повышенной готовности к любому сценарию. Еврейское государство «нанесет очень тяжелый урон» в ответ на агрессию с любого направления, сказал Гендельман.

До этого сообщалось, что в Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы». Целью этой атаки названа попытка истощения ЦАХАЛ.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государству 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Ранее страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.