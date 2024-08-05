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В Иране заявили, что не хотят эскалации, но намерены «наказать» Израиль

МИД: Иран не хочет эскалации на Ближнем Востоке, но намерен наказать Израиль

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Shutterstock

Иран не хочет эскалации на Ближнем Востоке, однако намерен «наказать» Израиль за ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики, сообщает агентство Reuters.

В МИД Ирана подчеркнули, что Тегерану необходимо «наказать» Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую нестабильность в регионе.

До этого советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман предупредил, что Израиль готов к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном, как в обороне, так и в нападении. Он отметил, что Израиль прибывает в состоянии повышенной готовности к любому сценарию. Еврейское государство «нанесет очень тяжелый урон» в ответ на агрессию с любого направления, сказал Гендельман.

До этого сообщалось, что в Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы». Целью этой атаки названа попытка истощения ЦАХАЛ.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государству 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Ранее страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.

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