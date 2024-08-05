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Страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке

Страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке из-за риска масштабной войны

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Shutterstock

Страны «Большой семерки» (G7) призвали к деэскалации на Ближнем Востоке на фоне угрозы масштабного конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.

В заявлении G7 отмечается, что происходящие на Ближнем Востоке события несут риск «более широкого конфликта в регионе». В связи с этим все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения «нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в направлении деэскалации», говорится в документе.

США и Израиль готовятся к возможному ответному удару со стороны Ирана и «Хезболлы», который может состояться 5 августа, писал ранее Axios. Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки сообщал, что Иран планирует нападение на Израиль в день Тиша бе-Ав — еврейский день траура и скорби, который начинается 12 августа и заканчивается 13 августа. По информации канала, атака будет координироваться с ливанским шиитским движением «Хезболла». В этот день евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов и традиционно соблюдают пост и траур.

Ранее Италия попросила Иран о деэскалации на Ближнем Востоке.

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