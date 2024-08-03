Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил в соцсети X о несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

«Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября», — сказано в сообщении штаба Харрис.

Там также отметили, что вице-президент будет присутствовать на дебатах в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм. В предвыборной команде Харрис считают, что Трамп боится и именно поэтому заявил, что дебаты должны пройти 4 сентября на Fox News, близкому к республиканцам.

До этого Трамп заявил, что смог договориться с американским телеканалом Fox News относительно проведения дебатов с Харрис 4 сентября.

Трамп и Харрис уже несколько недель не могут согласовать дату и канал для проведения дебатов. Первоначально второй раунд дебатов планировался 10 сентября на телеканале ABC, но после выхода Байдена из гонки команда Трампа не смогла гарантировать его участие в мероприятии на этом канале. Экс-президент обвиняет ABC в симпатиях демократам, предвзятости и распространении фейковых новостей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом Республиканской партии на них стал экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что его соперником станет действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.