Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штаб Харрис не согласился с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

В штабе Харрис заявили о несогласии с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

close
100%
Reuters

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил в соцсети X о несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

«Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября», — сказано в сообщении штаба Харрис.

Там также отметили, что вице-президент будет присутствовать на дебатах в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм. В предвыборной команде Харрис считают, что Трамп боится и именно поэтому заявил, что дебаты должны пройти 4 сентября на Fox News, близкому к республиканцам.

До этого Трамп заявил, что смог договориться с американским телеканалом Fox News относительно проведения дебатов с Харрис 4 сентября.

Трамп и Харрис уже несколько недель не могут согласовать дату и канал для проведения дебатов. Первоначально второй раунд дебатов планировался 10 сентября на телеканале ABC, но после выхода Байдена из гонки команда Трампа не смогла гарантировать его участие в мероприятии на этом канале. Экс-президент обвиняет ABC в симпатиях демократам, предвзятости и распространении фейковых новостей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом Республиканской партии на них стал экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что его соперником станет действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами