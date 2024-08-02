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Харрис может извлечь пользу из обмена заключенными с Россией

Политолог Кавулич считает, что Харрис использует обмен заключенными с пользой

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Evelyn Hockstein/Reuters

Предвыборный штаб вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис использует обмен заключенными с Россией с пользой для избирательной кампании. Об этом ТАСС заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

«Обмен заключенными не касается напрямую вице-президента Харрис и ее качеств, но он представляет администрацию Байдена и Харрис в позитивном свете и, что важнее, лишает Республиканскую партиюДональда Трампа, и Джеймса Дэвида Вэнса) возможности использовать еще одну тему против <…> Харрис», — заявил Кавулич.

Политолог утверждает, что Харрис не преминет возможностью присутствовать в Белом доме, когда туда будут доставлены освобожденные после обмена американцы.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают добиваться возвращения из России американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

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