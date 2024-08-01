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Маск обвинил Google в «подсовывании» статей о Харрис на запросы о Трампе

Маск: поисковик Google на запросы о Трампе выдает материалы про Харрис

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Elizabeth Frantz, Adrees Latif/Reuters

Поисковая система Google «подсовывает» пользователям, которые набирают запрос о выступлении кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, речь его соперницы и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал американский предприниматель Илон Маск.

«Только что вбил в Google «выступление Трампа», и первым результатом была Харрис», — рассказал миллиардер.

Он дополнил пост скриншотом поискового запроса. На нем видно, что в самом начале открывшегося списка статей стоит публикации о митинге вице-президента США в городе Атланте, расположенном в штате Джорджия.

29 июля Маск заявил, что компания Google может вмешиваться в президентские выборы в США. В частности, он обратил внимание на блокировку в ее поисковой системе запросов, связанных с Трампом. По словам бизнесмена, вместо необходимой информации ресурс выдает материалы о «президенте Дональде Рейгане» и «президенте Дональде Даке».

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Республиканская партия уже выдвинула Трампа в качестве своего официального кандидата на высший политический пост в стране.

Демократическая партия еще не приняла соответствующее решение. Но после того, как нынешний хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в выборах, основным претендентом от этого объединения стали считать его вице-президента.

Ранее Трамп заподозрил Харрис в желании создать коммунистическое государство.

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Выборы в США — 2024
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