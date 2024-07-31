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Трамп рассказал, в каком случае снялся бы с президентской гонки

Трамп заявил, что отказался бы от поста президента при ухудшении здоровья

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался бы от поста президента при ухудшении здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление экс-президента.

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь <...> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», — заявил Трамп на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго.

Экс-президент Соединенных Штатов добавил, что готов пройти когнитивный тест.

До этого претендент на пост президента США Камала Харрис опередила своего главного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах.

Отмечается, что отказ действующего президента США Джо Байдена от президентской гонки вызвал у целого ряда групп избирателей — темнокожих, молодых и латиноамериканцев — рост интереса к выборам вплоть до того, что 65% опрошенных темнокожих избирателей заявили о том, что теперь с большей вероятностью пойдут на выборы.

Ранее предсказавший победы Трампа и Байдена профессор назвал имя следующего президента США.

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Выборы в США — 2024
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